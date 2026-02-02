Liquor Price: ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾರತ-ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಾಗಿ.. ಯುರೋಪಿಯನ್ ವೈನ್, ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ತೆರಿಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ವೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 150 ರಷ್ಟು ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಯುರೋಪಿನೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ಈ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
10 ಯುರೋಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈನ್ಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಜೇಮ್ಸನ್ ಐರಿಶ್ ವಿಸ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ 1,800 ರೂ.ಗಳಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಷಾಂಪೇನ್ ಪ್ರತಿ ಬಾಟಲಿಗೆ 1,500 ರೂ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗ್ರೇ ಗೂಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ವೆಡೆರೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೋಡ್ಕಾಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಅವುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಯುತ್ತವೆ.
ವಿಸ್ಕಿ, ವೋಡ್ಕಾ, ರಮ್ ಮತ್ತು ಜಿನ್ ನಂತಹ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ.150 ರವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಶೇ.40 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಿಯರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಗಳು ಶೇ.110 ರಿಂದ ಶೇ.50 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಿಯರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ.
ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವೈನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 2.5 ಯುರೋಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವೈನ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟಲಿ, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ವೈನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾಚ್ ವಿಸ್ಕಿ, ಐರಿಶ್ ವಿಸ್ಕಿ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಜಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಬಿಯರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.