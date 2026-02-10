ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ (PCB) ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ICC)ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುತಂತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿನ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿ, ಪಂದ್ಯವಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಅದು ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ ಇಮ್ರಾನ್ ಖ್ವಾಜಾ. PCB ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವರು ಇಮ್ರಾನ್ ಖ್ವಾಜಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ ಇಮ್ರಾನ್ ಖ್ವಾಜಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಆದರು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಐಸಿಸಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಅವರು 2017 ರಿಂದ ಐಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಖ್ವಾಜಾ ಚಾಣಕ್ಷರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖ್ವಾಜಾ ಅವರು. ಐಸಿಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಶಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿ, ಮೈದಾನದಿಂದ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಮುಂದೆ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇಮ್ರಾನ್ ಖ್ವಾಜಾ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು.
ಇಮ್ರಾನ್ ಖ್ವಾಜಾ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂದರೆ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾದಾಗೆಲ್ಲ ಐಸಿಸಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆಂದರೆ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲನೂ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು.
ಸತತ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯ, ಅದರ ಸಾಧಕ, ಬಾಧಕಗಳು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಮ್ರಾನ್ ಖ್ವಾಜಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ, ಅರ್ಥೈಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಬಲವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿ 15 ರಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಎನ್ನಬಹುದು.