English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನ ಏನು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನ ಏನು?

 largest gold reserves: ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.  
1 /5

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಆಭರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಭೂಮಿಯ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.   

2 /5

ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಶೇಕಡಾ 99 ರಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಣಿಗಳಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ.   

3 /5

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯು ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣಿಯಾಗಿದೆ.   

4 /5

ಕರ್ನಾಟಕವು ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿವೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಬಿಹಾರದ ಜಮುಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ.   

5 /5

ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಮುಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು ಭೂಗತವಾಗಿವೆ. ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೆಲವನ್ನು ಅಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ.   

Gold rate silver rate Gold And Silver Rate ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

Next Gallery

&quot;ನಾವಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ&quot; ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಮದುವೆಯಾದ ಕಂಗನಾ?