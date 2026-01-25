ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸ್ಟೌವ್‌ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!

ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗಲೂ, ಕಟ್ಟಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಸ್ತು ನೋಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದರಂತೆ ಮನೆಯ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಸ್ಟೌವ್ ಇಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.
ವಾಸ್ತುವಿನಂತೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳು ಅಥವಾ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿಯೇ ಆಯಾ ಆಯಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಈಗ ಎಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಡನ್ ಆಗಿ ನಾವಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ವಾಸ್ತುವಿನಂತೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿ ಕಿರಿ, ಬೇಡವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಮನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ವಾಸ್ಯವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಸ್ಟೌವ್ ಇಡುವುದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಸ್ಟೌವ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲ್ಲ.
ಕುಟುಂಬದ ವಾತವರಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಸ್ಟೌವ್ಗೆ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಖ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಸ್ಟೌವ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುವೂ ಇದೇ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.