Income Tax Department: ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗದ ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಬರಲಿದೆ ನೋಟಿಸ್.
Income Tax Notice: ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಠೇವಣಿಗಳು, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ, ವಿದೇಶಿ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾರಾದರೂ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ನಗದು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು ಸಹ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದ್ದರೆ, ನೋಂದಾವಣೆ ಕಚೇರಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್/ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು: ಸ್ಟಾಕ್/ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆ (10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು), ವಿದೇಶಿ ವೆಚ್ಚಗಳು (10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು), ಎಫ್ಟಿ/ಆರ್ಟಿ (10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು), ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು (2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು), ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳು (1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು).
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ 26AS ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿಕೆ (AIS) ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಐಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅನುಮಾನಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆಯುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವವರಿಗೆ 2% ಟಿಡಿಎಸ್ (ತೆರಿಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ತೆರಿಗೆ) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸದವರಿಗೆ 5% ವರೆಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಹಿವಾಟಿನ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ 26AS ಮತ್ತು AIS ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.