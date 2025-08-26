Income Tax on Marriage Gift : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹಣ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ..? ಬಂದ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮದುವೆಯ ಗಂಡು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ..? ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ತನ್ನದೆಯಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪೋಷಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮದುವೆಗೆ ಬಂದು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಣ, ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ವಧು ಮತ್ತು ವರನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಣ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2025. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕೇ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಭಾರತೀಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂತಹ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಣ, ಆಭರಣ, ಭೂಮಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಡೆದರೆ, ಅದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಪಡೆದ ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲದವರಿಂದ 50,000 ರೂ.ವರೆಗಿನ ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ಮುಯ್ಯಿ, ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿವೆ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಧಾನ : ಮದುವೆಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಐಟಿಆರ್-2 ಅಥವಾ ಐಟಿಆರ್-3 ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಘೋಷಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.