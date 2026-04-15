ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ʼಚಿನ್ನʼ ಇಡಬಹುದು? ಈ ಬಗ್ಗೆ IT ನಿಯಮ ಏನ್‌ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Gold Limit Rules: ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 3ನೇ ತಿಥಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.49ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಶುಭ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಶೀದಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ನೀವು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯನ್ನ ಮೀರಿ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು?: ಕೇಂದ್ರ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (CBDT) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇಡಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆ. ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಗೆ 500 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನ ಮೀರಿ ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆ ಅವಿವಾಹಿತಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ 250 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪುರುಷರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂಬ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ.

ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ, ಬಾರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು?: CBDT ನಿಯಮವು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಬಾರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ, ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್‌ ಆಗಿರುವ ಮೂಲ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ರಶೀದಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಬಿಲ್ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಿನ್ನ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಇಲಾಖೆಯು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೋ? ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1 KG ಚಿನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?: ನಿಮ್ಮ ಘೋಷಿತ ಆದಾಯದಿಂದ ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1 KG ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೆದರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು 1 KG, 5 KG, 10 KG ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Gold Limit Rules Gold limit Gold price income tax income tax rules IT Rules Legal rules Kannada news News in Kannada Latest Kannada News Gold Rules BUSINESS ಚಿನ್ನದ ಮಿತಿ ನಿಯಮಗಳು ಚಿನ್ನದ ದರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

