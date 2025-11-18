EPS ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಶೀಘ್ರವೇ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 7,500 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪಿಎಫ್ ಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 7,500 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು.
ಈ ಮೊತ್ತವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆಯ ಮೇಲಿವೆ.