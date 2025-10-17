EPS ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ EPFO

ಈ ಬಾರಿ ಇಪಿಎಫ್ ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನದಿಂದ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿಮಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಡೆಯುವ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಶೀಘ್ರವೇ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 7,500 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನೌಕರರು ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗಳು 58 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ಆಗಿದೆ. ನೌಕರರು 7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು.
ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.