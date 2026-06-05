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RCBಯಲ್ಲಿರೋ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಯ್ಕೆ!

Written ByBhimappa
Published: Jun 05, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 02:51 PM IST
ನಾಳೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ನಡುವೆ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2 ತಂಡಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾರೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್‌ ಅವರು ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ. 

IND vs AFG Test: ನಾಳೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ನಡುವೆ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2 ತಂಡಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾರೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್‌ ಅವರು ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ. 
 

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ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಓಪನರ್ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಸುದರ್ಶನ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.   

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ಈ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ RCBಯ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಗೆಲ್ಲಲು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡದ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಅರ್ಹರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

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ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

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ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಚಾನ್ಸ್‌ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

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ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 3 ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಇದೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ತಂಡದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರನ್ ಬರುವುದು ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನಿಂದ.   

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ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್‌ಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಒಟ್ಟು 87 ರಂದು ಗಳಿಸಿರುವ ಸುದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.   

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