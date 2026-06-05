IND vs AFG Test: ನಾಳೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ನಡುವೆ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2 ತಂಡಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾರೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಓಪನರ್ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಸುದರ್ಶನ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಈ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ RCBಯ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಗೆಲ್ಲಲು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡದ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಅರ್ಹರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 3 ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಇದೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ತಂಡದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರನ್ ಬರುವುದು ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ನಿಂದ.
ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಒಟ್ಟು 87 ರಂದು ಗಳಿಸಿರುವ ಸುದರ್ಶನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.