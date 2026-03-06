English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • IND vs ENG: ಟೀ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಈ ಐವರೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಸೋತಿದ್ದು ಇವರಿಂದಲೇ!!

IND vs ENG: ಟೀ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಈ ಐವರೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಸೋತಿದ್ದು ಇವರಿಂದಲೇ!!

India vs England: ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡವನ್ನ 7 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ ಫೈನಲ್​ಗೇರಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 253 ರನ್​ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 246 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ, 7 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. 

T20 World Cup 2026: ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ ರಣರೋಚಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಟೀ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಬ್ಬರಿ 253 ರನ್​ ಗಳಿಸಿತು. ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 246 ರನ್ ​ಗಳಿಸಿ 7 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ಕೇವಲ 7 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 499 ರನ್‌ ಕಲೆ ಹಾಕಿದವು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಐವರು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
1 /5

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಬ್ಬರ: ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ಅಜೇಯ 97 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೇವಲ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 89 ರನ್ (7 ಸಿಕ್ಸರ್, 8 ಬೌಂಡರಿ) ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಿಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದು.  

2 /5

ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಪೆಲ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮ ಎರಡು ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ನೀಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 14 ರನ್​ಗಳು ಮಾತ್ರ. 16ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ 8 ರನ್ ನೀಡಿದ್ದ ಬುಮ್ರಾ 18ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇವಲ 6 ರನ್​​ಗಳು ಮಾತ್ರ. ಈ ಎರಡು ಓವರ್​ಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡದ ರನ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿತು. ಇದು ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಬುಮ್ರಾರ ಯಾರ್ಕರ್‌ಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟಗಾರರೇ ರನ್‌ ಗಳಿಸಲು ತಿಣುಕಾಡಬೇಕಾಯಿತು. 

3 /5

ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಕೈಚಳಕ: ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಹಿಡಿದ ಎರಡು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದವು. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್‌ನ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಆ ಬಳಿಕ ಡೇಂಜರಸ್ ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರ ರಿಲೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದರು. ಇದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ನೀಡಿತು. ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. 

4 /5

ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌​: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಅಬ್ಬರಿಸಿದರೂ ಸಹ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದವು​. ಏಕೆಂದರೆ 18ನೇ ಓವರ್​ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕ್ರೀಸ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಜೋಫ್ರಾ ಅರ್ಚರ್ ಎಸೆದ 19ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ 3 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ​ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ 7 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 21 ರನ್​ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇದು ತಂಡ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್‌ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು. 

5 /5

ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ: ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೂಡ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಇದ್ದ 27 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 38ಕ್ಕೆ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಿದ್ದ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ರನ್‌ಔಟ್‌ಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಅವರ ಈ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

Ind vs Eng Team India England India vs England 2nd Semi-Final Match ICC Mens T20 World Cup 2026 Wankhede Stadium mumbai Jacob Bethell India vs England Highlights IND vs ENG Semi Final Highlights IND vs ENG T20 T20 World Cup 2026 Semi Final Highlights Kannada Cricket News Cricket News in Kannada ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಭಾರತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ Kannada news News in Kannada Latest Kannada News

Next Gallery

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್‌ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪೇಸರ್‌.. 4 ಓವರ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ರು?