ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ನಿಗದಿತ ದಿನ ಮತ್ತು ಮೀಸಲು ದಿನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ರದ್ದಾದರೆ, ಆಗ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ದಿನ ಮತ್ತು ಮೀಸಲು ದಿನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾದರೆ ಆಗ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಸೂಪರ್ 8 ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಐಸಿಸಿ ನಾಕೌಟ್ ನಿಯಮವು ಸೂಪರ್ 8 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು. ಆ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಯಾಂಕವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ
ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು ದಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗ ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು ಮಳೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಮರುದಿನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮಳೆ ಆಟ ನಿಂತರೆ, ಮೀಸಲು ದಿನವು ನಿಖರವಾದ ಸ್ಕೋರ್, ಓವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಪುನರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಚೆಂಡು ಬೌಲ್ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಇದು ಹೊಸ ಆಟವಾಗಿ ಪುನರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಗ್ರೂಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಐದು ಓವರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಳೆಯಿಂದ ತಡವಾಗುವುದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಐಸಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಿನದಂದು 90 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಈ ಬಫರ್ 10 ಓವರ್ಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ಪಂದ್ಯದ ದಿನದ ಭತ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೀಸಲು ದಿನದಂದು, ಪಂದ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 120 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ವಿಸ್ತೃತ ಅವಧಿಯಿಂದ ನಾಕೌಟ್ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
IND vs ENG ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಹವಾಮಾನವು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ವಿಜೇತರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರೆಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ನಿಯಮವು ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಎರಡೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ರದ್ದಾದರೆ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೂಪರ್ 8 ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.ಆ ಸನ್ನಿವೇಶವು ನಾಕೌಟ್ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಮೀಸಲು ದಿನವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಂತೆಯೇ, ಪಂದ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನರಾರಂಭವಾಗುವ ಬದಲು ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಪುನಃ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
ಎರಡೂ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಮಳೆಯಾಗಿ ರದ್ದಾದರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಐಸಿಸಿ ಜಂಟಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. .