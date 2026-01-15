English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಪಶಕುನ! ಮ್ಯಾಚ್‌ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ..

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇನ್ನೆನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿವೆ. ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬುಕ್‌ ಮೈ ಶೋ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಆಗೋಕೆ ಈ ಎರಡು ಟೀಮ್‌ಗಳು ಕಾರಣ. 
 
2026ರ ಟಿ20 ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ನ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಟಿಕೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬುಕ್‌ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ವರ್‌ಗಳು ಫುಲ್‌ ಬ್ಯುಸಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.  

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಟಿ20 ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವರ್‌ಗಳ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ಬುಕ್‌ ಮೈ ಶೋ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಆಗಿದೆ.   

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ನಮಿಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ ತಂಡಗಳು ಆಡಲಿವೆ.   

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತ ತಂಡಗಳು ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಕ್ರೇಜ್‌ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್‌ ಕಿಕ್‌ ಕೊಡುತ್ತದೆ.        

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಾಕಿಗಳ ಉಗ್ರರು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 26 ಭಾರತೀಯರ ಜೀವ ತೆಗೆದು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು.         

