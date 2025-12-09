6 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಐಸಿಸಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವು : 11 ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ!

IND vs SA: ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓವರ್ ದರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
IND vs SA: ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, 6 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಐಸಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.22 ಅನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ, ಅಂದರೆ ಇಡೀ 11 ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಓವರ್ ಕಡಿಮೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ, ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿಗಳ ಎಲೈಟ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ರಿಚಿ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದರು.