  • ಭಾರತದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌.. ಯುವತಿಯಗೆ ಅ*ಚಾರ ಬೆದರಿಕೆ..!

ಭಾರತದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌.. ಯುವತಿಯಗೆ ಅ*ಚಾರ ಬೆದರಿಕೆ..!

2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್‌ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 76 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫುಲೆನ್ಸರ್‌ ಆರ್‌.ಜೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಪಾರೀಖ್‌ ಅವರು, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಡೇವಿಡ್‌ ಮಿಲ್ಲರ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್‌ ಮಿಲ್ಲರ್‌, ಕೇವಲ 35 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ 63 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 188 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಪಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ 76 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು.  

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್‌ ಮಿಲ್ಲರ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್‌.ಜೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಪಾರೀಖ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಡೇವಿಡ್‌ ಮಿಲ್ಲರ್‌ ಎಂತಹ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್‌ಲೈನ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು.  

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ಆರ್‌.ಜೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಪಾರೀಖ್‌ ಅವರು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಡೇವಿಡ್‌ ಮಿಲ್ಲರ್‌ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ರೌಂಡ್‌ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.   

ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದೇ ತಡ, ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಭಾರೀ ಕಮೆಂಟ್ಸ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಯುವತಿ ಆರ್‌.ಜೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಪಾರೀಖ್‌ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಮೆಟ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯುವತಿ ಗಾಬರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

ಅತ್ಯಾ*ರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ, ಮುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಅಲ್ಲದೇ ಯುವತಿಯ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಯುವತಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.   

ಸದ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಆರ್‌.ಜೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಪಾರೀಖ್‌ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ದಾಖಲಿಸುವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನು ಇದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾ*ರ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.   

