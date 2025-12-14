English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್..‌‌ ಸೂರ್ಯ ಪಡೆಗೆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಗೆಲ್ಲೋ ಚಾಲೆಂಜ್..!

ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂದು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಜೊತೆ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಪಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದೆ.
 
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಜಿತೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಜಿತೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.     

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಚುಮು ಚುಮು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅವರು ವಾಪ್‌ಅಪ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಫುಲ್‌ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಸ್ವೆಟರ್ ಧರಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುವಾಗ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಕೆಲವು ಅಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೂಡ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇದೆ.   

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌, ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.   

ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್‌ ಕಾಯ್ದಿರುವ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅವರು ಮೂರನೇ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಂಜುಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.   

