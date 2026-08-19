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ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್.. ಗಾಲೆ‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನ 5 ಸೂಪರ್‌ ಹೀರೋಗಳು..

Written ByBhimappa
Published: Aug 19, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:07 PM IST
ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಶತಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ್‌ ಸುತಾರ್‌ ಅವರ 10 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ 5 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌.

Ind vs SL, top five players dominated the first Test match: ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಶತಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ್‌ ಸುತಾರ್‌ ಅವರ 10 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ 5 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌.
 

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2 ವರ್ಷ ನಂತರ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್‌ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 167 ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 44 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು.   

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ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ‌ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್‌, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ 10 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಸುತಾರ್‌ ಸ್ಪಿನ್‌ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿದಂತೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಪರೇಡ್‌ ನಡೆಸಿದರು.   

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ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ಮೊದಲ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 84 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 35 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಕಾರಣರಾದರು.   

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ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿತು. ಹೇಗೆಂದರೆ, 66 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತ 193 ರನ್‌ ಗಳಿಸಲು ನೆರವಾದರು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 39 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.   

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ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು 3 ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು.   

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ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 165 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರು 16 ಮತ್ತು 8 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದರು.    

TAGS:
Ind vs Sl Manav Sutar
Manav Sutar not awarded
man of the match award
Manav Sutar 10 wickets
Yashasvi Jaiswal
KL Rahul
Devdutt Padikkal
Shubman Gill
Rishabh Pant
Ravindra jadeja
ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್
ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯ
ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯ
ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌
ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್
ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ 10 ವಿಕೆಟ್‌

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