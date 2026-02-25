Super 8 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಸೇನೆಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌ 11ರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ.. ಔಟ್‌ ಆಗೋದು ಯಾರು?

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸತತ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತ, ಸೂಪರ್ 8 ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಸಾಧಿಸಬೇಕು.
India vs Zimbabwe: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸತತ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತ, ಸೂಪರ್ 8 ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಸಾಧಿಸಬೇಕು.
ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸೂಪರ್ 8 ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ತಂಡವೆಂದು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ಇದರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಮೈದಾನ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಆಫ್ರಿಕಾ ಜತೆಗಿನ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಸುಂದರ್ ಬದಲಿಗೆ ಉಪನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುತೇಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಅವರಿಗೆ ದುಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತುರ್ತು ಕರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ರಿಂಕು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಜು ಆಡಬಹುದು.
ಭಾರತ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ / ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಇಶನ್, ತಿಲಕ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ (ನಾಯಕ) ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಕುಲ್ದೀಪ್/ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ವರುಣ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೂಮ್ರಾ,