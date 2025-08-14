ಅಂದಿನಕಾಲದಲ್ಲೇ ʻವೀರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕʼ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಟ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

Vishnuvardhan remuneration for Veerappa Nayaka: ವೀರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ....
ವೀರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದರು.
ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ವೀರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿನಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಗೆದ್ದಿತು.
ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ನೇಯುವ ಧಾರವಾಡದ ಗರಗ ಊರಿನ ಸುತ್ತವೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿನ ದೇಶಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವ ಸಿನಿಮಾ ವೀರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ.
ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ ತಮ್ಮದೇ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಎಂದರಂತೆ.
ಆಗ ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ , ನಾನೇ ನಿರ್ಮಾಪಕ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ ಕೇಳಿದರಂತೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಕಥೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಸಾಕು ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ತಗೋತ್ತೀನಿ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟರಂತೆ.