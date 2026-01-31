T20 World Cup; ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೂವರು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್‌ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾಗಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ..!

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಶ್ವದ 20 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಣಿಯಾಗಿವೆ. ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಭಾರತದ ಮೊನಾಂಕ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಜೆಸ್ಸಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಉಪ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಯುಎಸ್ಎ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲಿ ಖಾನ್ (Ali Khan) ಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಈಗ ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹ್ಸಿನ್ (Mohammad Mohsin) ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪೇಶಾವರದಲ್ಲಿ 1996ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಇವರು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೇಶಾವರ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಆಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಯುಎಸ್ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಪಾಕ್ನ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂದರೆ, ಶಯಾನ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ (Shehan Jayasuriya) ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಸ್ ಪರವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 32 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಹಾಂಗೀರ್ ಪಾಕ್ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದಲ್ಲೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಎಸ್ಎ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಒಂಬತ್ತು ಆಟಗಾರರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮೊನಾಂಕ್ ಪಟೇಲ್ ಮೂಲತಹ ಗುಜರಾತ್ನ ಆನಂದ್ ನಗರದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕ ಮೊನಾಂಕ್ ಪಟೇಲ್, ಶುಭಮ್ ರಂಜನೆ, ಜೆಸಿ ಸಿಂಗ್, ಮಿಲಿಂದ್ ಕುಮಾರ್, ಸೈತೇಜ ಮುಕ್ಕಮಲ, ಸಂಜಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ, ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್, ನೋಸ್ತುಷ್ ಕೆಂಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸೌರಭ್ ನೇತ್ರವಲ್ಕರ್ ಭಾರತೀಯರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.