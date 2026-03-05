English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್‌ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪೇಸರ್‌.. 4 ಓವರ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ರು?

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್‌ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪೇಸರ್‌.. 4 ಓವರ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ರು?

ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ‌ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖದರ್‌ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 254 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಸೆಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ. 

61 runs in 4 overs of England Jofra Archer: ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ‌ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖದರ್‌ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 254 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಸೆಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ. 
1 /6

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಮಹತ್ವದ ಸೆಮಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ನಾಕೌಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.      

2 /6

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್‌ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಂದ ಸೂರ್ಯನ ಪಡೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಬೌಲರ್ಸ್‌ ಪೆಚ್ಚಾದ್ರು.  

3 /6

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಆದ ಜೋಫ್ರಾ ಅರ್ಚರ್‌ (Jofra Archer) ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಬಿರುಗಾಳಿನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಅರ್ಚರ್‌ ಮಾಡಿದ ನಿಗದಿತ 4 ಓವರ್‌ಗಳಿಗೆ 61 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು.   

4 /6

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ನಾಕೌಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೋಫ್ರಾ ಅರ್ಚರ್‌ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಸ್ಯಾಮ್‌ ಕರನ್‌ 4 ಓವರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ 53 ರನ್‌ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ.  

5 /6

ಇನ್ನು 2021ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಮಿಚೆಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್ಕ್‌ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆಯದೇ 4 ಓವರ್‌ಗೆ 60 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ರನ್‌ ಆರ್ಚರ್‌ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.            

6 /6

ಸೆಮಿಸ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಭಾರತದ ಓಪನರ್‌ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಕೇವಲ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 7 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 89 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 254 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.   

Next Gallery

sanju samson: ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಪತ್ಬಾಂಧವನಾದ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​!.. ರಣಭೇಟೆಗಾರನಾದ ಸಂಜು