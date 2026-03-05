61 runs in 4 overs of England Jofra Archer: ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖದರ್ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 254 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಮಹತ್ವದ ಸೆಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಸೂರ್ಯನ ಪಡೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಪೆಚ್ಚಾದ್ರು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಆದ ಜೋಫ್ರಾ ಅರ್ಚರ್ (Jofra Archer) ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬಿರುಗಾಳಿನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಅರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ ನಿಗದಿತ 4 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ 61 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು.
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೋಫ್ರಾ ಅರ್ಚರ್ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ 4 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 53 ರನ್ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ.
ಇನ್ನು 2021ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದೇ 4 ಓವರ್ಗೆ 60 ರನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ರನ್ ಆರ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಮಿಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಭಾರತದ ಓಪನರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೇವಲ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 89 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 254 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.