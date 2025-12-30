ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 10 ವಸ್ತುಗಳು ಆಮದು ಆಗುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ! ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ..

Pakistan and India trade: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತವು ಇನ್ನೂ ಈ 10 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ.. ಅವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಈಗ ಮೊದಲಿನಂತಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತ ಅದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. 2019 ರಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 2019 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 370 ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿತು. ತರುವಾಯ, ಅದು ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿತು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 200 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿತು. ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ (MFN) ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸಹ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರ ನಂತರವೂ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿವೆ.
2022 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರವು ಸುಮಾರು $2.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಈಗ ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು.. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಏನನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿನಾನಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿನಾನಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಯೋಡಿಕರಿಸಿದ ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಕನ್ನಡಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಘಟಕಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಕುರ್ತಾಗಳು ಮತ್ತು ಪೇಶಾವರಿ ಚಪ್ಪಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಚರ್ಮದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಈ ನೆರೆಯ ದೇಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾವಯವವಲ್ಲದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಲೋಹದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಆಧಾರಿತ ಮಿಠಾಯಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ.