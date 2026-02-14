English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ದೇಶದ ಖಜಾನೆಯಿಂದ 1.28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಖಾಲಿ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಾತ್ರ

ದೇಶದ ಖಜಾನೆಯಿಂದ 1.28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಖಾಲಿ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಾತ್ರ

ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
 
ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹವು ಫೆಬ್ರವರಿ 6ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವಾರದಲ್ಲಿ 6.711 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇಳಿದು 717.064 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು Reserve Bank of India (RBI) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವರದಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 14.361 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 723.774 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂಬ ಜೀವಮಾನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿತ್ತು. ಸತತ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಇದೀಗ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.  

ಈ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದು ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವು 14.208 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇಳಿದು 123.476 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು ₹1.28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳು 7.661 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 570.053 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಯೂರೋ, ಪೌಂಡ್, ಯೆನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯುಎಸ್ ಹೊರಗಿನ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು RBI ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.  

ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳು (SDR) 132 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇಳಿದು 18.821 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, International Monetary Fund (IMF) ಜೊತೆಗಿನ ಭಾರತದ ಮೀಸಲು ಸ್ಥಾನವು 32 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇಳಿದು 4.715 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ.  

ಒಟ್ಟಾರೆ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಈ ಇಳಿಕೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 36.97 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಏರಿಕೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

