ಐದು ದೇಶಗಳಿಂದ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ! ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದು ಫೀಕ್ಸ್?

India Gold Imports: ಭಾರತವು ಐದು ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತ ಕಂಡರೂ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ.
 
India Gold Imports: ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆ, ಹೂಡಿಕೆ, ಹಬ್ಬಗಳು ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಭಾರತ ವಿದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಗೂ ವಿವಾಹ ಋತುವಿನ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.  

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ Switzerland ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದೇಶದಿಂದ 2024ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 19.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.  

ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆದಾರ ದೇಶವೆಂದರೆ United Arab Emirates. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುಬೈ ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಯುಎಇಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ South Africa, Australia ಹಾಗೂ Peru ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ.  

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳೊಳಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1.33 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಿಂದ 1.54 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಗೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಆಭರಣ ಮಾರಾಟ ನಿಧಾನಗೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದರೂ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

ದೇಶೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಡಾಲರ್ ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮದು ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೀಸಲು ಹೆಚ್ಚಳ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿವೆ. 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 6,000 ಡಾಲರ್ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜುಗಳೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.  

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

