ಆಭರಣ ಧರಿಸದಿದ್ದರೂ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನ! ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಿದು..

Gold reserves: ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಚಿನ್ನದ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
Gold reserves: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಭಯ ಈ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ದೇಶದ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಎಂದರೆ, ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹ. ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣಗಳಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿಯ ವಿಶ್ವಾಸ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಕಾಗದದ ಹಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ.
ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಸುಮಾರು 8,100 ಟನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜರ್ಮನಿ ಸುಮಾರು 3,300 ಟನ್ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ಸುಮಾರು 2,500 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಕೂಡ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಈಗ 2,300 ಟನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
2010ರ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಚಿತ್ರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2022 ಮತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾವಿರ ಟನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಚಿನ್ನದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರಿವೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಭಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಭಾರೀ ಖರೀದಿ ಸೇರಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಅಧಿಕೃತ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಸುಮಾರು 800–900 ಟನ್ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಅಗ್ರ 10 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದರೂ, ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್, ETF ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ.