16ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಯನ, ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆಯೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ.. 20 ಭಾಷೆ, 12000 ಹಾಡುಗಳು, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟರು ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ!

famous singer Asha Bhosle passes away: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಧ್ರುವತಾರೆ, ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ (92) ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಇಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ. ಇವರು 1940ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ತಮ್ಮ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಾಯನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಮೊದಲು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅವರು ಬಳಿಕ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರು. ಸಂಗೀತವು ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 1933ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಪಂಡಿತ್ ದೀನನಾಥ್ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ಮಗಳಾಗಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಜನಿಸಿದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಯಾದ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ತಂಗಿಯೇ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ 10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಮರಾಠಿಯ ಚಲ ಚಲಾ ನವ್ ಬಾಲ್ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸಹೋದರಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ರಾತ್ ಕಿ ರಾಣಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು.
ರಾತ್ ಕಿ ರಾಣಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡಿನಿಂದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು. ಬಾಲಿವುಡ್, ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೂ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ, ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಜೊತೆಯೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದರೂ ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಜತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಗಾಯನ ಶೈಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಹಾಡಿನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದರು.
ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು, ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಗಾಯಕಿಯಾದರು. ಅವರು 2005 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡರು.
2011ರಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 11,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.