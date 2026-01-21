English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಭಾರತದ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 99 ಲಕ್ಷ 99 ಸಾವಿರ 999 ವಿಗ್ರಹಗಳವೆ..! ಕೋಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಡಿಮೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ರಹಸ್ಯ

Indian Mysterious temple : ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬರೊಬ್ಬರಿ 9999999 ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಕೋಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಗೂಢವಾದ ಕಾರಣವೂ ಸಹ ಇದೆ.. ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿಗೂಢ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳ ರಹಸ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಗುಲವೂ ಒಂದು.. ಒಟ್ಟು 99 ಲಕ್ಷ 99 ಸಾವಿರ 999 ವಿಗ್ರಹಗಳಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯ ಇಂದಿಗೂ ತನ್ನ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ರಹಸ್ಯಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.. 

ಈ ದೇವಾಲಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಶ್ರಮಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಶಿವನು ಒಂದು ಕೋಟಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದರು. ಶಿವನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳು ಇನ್ನೂ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಶಪಿಸಿದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ಶಿಲೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟರು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಕಲು ಎಂಬ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಇದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕುಶಲಕರ್ಮಿಯ ಒತ್ತಾಯದಿಂದಾಗಿ, ಶಿವನು ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಅದರ ನಂತರ, ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನಂತೆ..

ಮೊದಲ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ದೇವರು ಶಿವನ ಶಾಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ, ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. 

ಒಂದು ಕೋಟಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಉನಕೋಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉನಕೋಟಿ ದೇವಾಲಯವು ತ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿದೆ. ತ್ರಿಪುರದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಗರ್ತಲಾದಿಂದ 145 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

