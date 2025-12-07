ಈರುಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದೇ ವಿಚಿತ್ರ

India onion-free city : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ರುಚಿ ತರಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧವಿದೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
India onion-free city :ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕತ್ರಾ ಪಟ್ಟಣವು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕತ್ರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕತ್ರಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಗೆ ಇದೆ. ಕೇಳಲು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ. ಪಟ್ಟಣದ ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಈರುಳ್ಳಿ–ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾತ್ವಿಕ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಿಲ್ಲದೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಊಟವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಕತ್ರಾದ ವಿಶೇಷತೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಕತ್ರಾವನ್ನು ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಪೀಠದ ಆವರಣದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರೂ ಸಹ ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕತ್ರಾದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಕತ್ರಾವನ್ನು ಭಾರತದ ಇತರ ನಗರಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕತ್ರಾ ಪಟ್ಟಣವು ಭಾರತದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಣ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ದಟ್ಟವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.