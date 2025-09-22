ಕೇವಲ 565 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ! ಇದೊಂದು ಅಮೋಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆ..

India Post Insurance: ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
India Post Insurance: ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 565 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಜನರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ.. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ರೂ.565 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ವಿಮಾದಾರರು ರೂ.10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 18 ರಿಂದ 65 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು.
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಮಿನಿಯು ರೂ. 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅಪಘಾತ-ಸಂಬಂಧಿತ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಒಳರೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯು ರೂ. 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬೋನಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಇವೆ.
ಯೋಜನೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?.. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು.. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ಪಾಲಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.