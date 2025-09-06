ಜಂಗಲ್‌ ಸಫಾರಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಭಾರತದ ಈ 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಳಗಳು..!

Must places to visit : ರಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪಾಯ. ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಭಾರತದ 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೀರಿ..
ನೀವು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಿಪ್ಸಿ ಸಫಾರಿ ಮತ್ತು ದೋಣಿಯ ಮೂಲಕ ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹುಲಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದು.
ನೀವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿ ಎರಡನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ರಣಥಂಬೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕನ್ಹಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ತೆರೆದ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಹಸಿರಿನ ನಡುವೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಯಲ್ ಬಂಗಾಳ ಹುಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಕಾಜಿರಂಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು ಒಂದು ಕೊಂಬಿನ ಖಡ್ಗಮೃಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆಯದೇ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಷ್ಯನ್ ಆನೆಗಳು, ಕಾಡು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ನೀವು ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ನಡುವೆ. ಅಪರೂಪದ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.