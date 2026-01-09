ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಗೆದ್ದೇ ಇಲ್ಲ.. ಇದುವರೆಗೂ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 1988 ರಿಂದ 50 ಓವರ್ಗಳ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಆಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಡಿಐ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ವಾಪಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ 37 ವರ್ಷಗಳ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ 4-0 ದಿಂದ ಸರಣಿ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರತ ತಂಡ 3-0 ದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಭಾರತದ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 40 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 31 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾ ಆದ್ರೆ ಉಳಿದ 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಣಿನ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿ.
ಈಗ ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಡೆಯನ್ನು ಜನವರಿ 11 ರಿಂದ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಲದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ತಂಡದಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವಿಪ್ ಆಗಿರೋದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಎನ್ನುವ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು.