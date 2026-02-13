English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇವಲ ಜಾಹಿರಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ

ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇವಲ ಜಾಹಿರಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ

India vs Pakistan Match: ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರೀ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಹೌದು. ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
 
1 /5

India vs Pakistan Match: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಂತಹ ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡ ಮತ್ತು ಪಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಈವೆಂಟ್. ಜಗತ್ತಿನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತುರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. International Cricket Council (ICC) ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ  ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.  

2 /5

ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಒಟ್ಟು 2200 ರಿಂದ 4500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆದಾಯದ ಬಹುಪಾಲು ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ.  

3 /5

ಜಾಹೀರಾತು ದರಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ 25 ರಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ.  

4 /5

ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು 2500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಆದಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್‌ಶಿಪ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಮೆರ್ಚೆಂಡೈಸ್ ಮಾರಾಟ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

5 /5

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ, ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುವುದು ಈ ಮ್ಯಾಚ್‌ನ ವಿಶೇಷತೆ.

India vs Pakistan cricket India vs Pakistan Match Revenue T20 World Cup ICC Tournament Income Cricket Advertisement Rates India Pakistan Ad Revenue Cricket Business

Next Gallery

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಘೀನಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದವರೆಷ್ಟು?