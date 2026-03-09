English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Young India Rule the World.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮ!

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 96 ರನ್‌ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ, ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ತವರಿನಲ್ಲಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ.     

1 /7

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೆಹಲಿಯ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್‌ ಬಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್‌ ಕೂಡ ಕಲರ್‌ಫುಲ್‌ ಆಗಿ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ. 

2 /7

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌, ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲುವಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. 

3 /7

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ. ಎಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಿದರು ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಗೆಲುವಿನನಗಾರಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೊಳಗಿತ್ತು.

4 /7

ದೆಹಲಿಯ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್‌ ಬಳಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯುವತಿಯರು ಚೀಯರ್‌ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. 

5 /7

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ನಡುವಿನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಮುಂಬೈ ನಗರದ್ದು ಆಗಿದೆ. 

6 /7

ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ನಡುವಿನ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಮೈದಾನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಲೈವ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. 

7 /7

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹರ್ಷದ್ಗೋರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. 

