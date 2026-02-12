English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ವಯಸ್ಸು ಜಸ್ಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ.‌. ಈ ಬ್ಯೂಟೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರೋ ತಾಯಿ, ಮಗಳು!

ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಗಳು. ಆದರೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಅಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯಾದರೆ, ಮಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ತಾಯಿ, ಮಗಳ ಗ್ಲಾಮರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 
 
ಹಿಂದಿ ಕಿರುತೆರೆಯ ಖ್ಯಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿಗೆ ಈಗ 45 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಸದ್ಯ ಹಿಂದಿ ಟಿವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ     ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಈಗಲೂ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ.   

ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಅವರು ಕಸೌತಿ ಜಿಂದಗಿ ಕೇ ಸೀರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಶರ್ಮಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾಗಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ಹಿಂದಿಯ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಶರ್ಮಾ ಎಂದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರು.    

ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೋ ಅಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಇವರು 1998ರಲ್ಲಿ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ರಾಜ ಚೌಧರಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 2013ರಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ್‌ ಕೊಹ್ಲಿನ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.   

25 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರುವ ಶ್ವೇತಾ ತಿವಾರಿ ಮಗಳು ಪಾಲಕ್ ತಿವಾರಿ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಕ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಂತೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಹಾಗೂ ಫುಲ್‌ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಾ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ ಇಬ್ಬರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಾಯಿ, ಮಗಳು ಗ್ಲಾಮರ್‌ಗೆ ಫುಲ್‌ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

2021ರಲ್ಲಿ ರೋಸಿ: ದೀ ಸಾಫ್ರಾನ್‌ ಚಾಪ್ಟರ್‌ ವೆಬ್‌ ಸೀರೀಸ್‌ ಮೂಲಕ ಪಾಲಕ್‌ ತಿವಾರಿ ನಟನೆಗೆ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಅಂದ, ಚಂದದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

ತಾಯಿಯಂತೆ ಫೆಟ್ನೆಸ್‌ ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾಮರ್ಸ್‌ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪಾಲಕ್‌ ಫುಲ್‌ ಬ್ಯೂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಾಯಿ, ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸಹೋದರಿಯರು ಎಂದು ಮೊದಲ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತಾರೆ.   

