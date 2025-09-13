Actress life : ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ತಂದೆ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಆದರೆ, ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅನೇಕ ದುರಂತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೆಲ್ಯೂರ್ನಿಂದ ಸತ್ತರು.. ಯಾರಿಕೆ..? ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಈ ನಟಿ ತಂದೆ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಆದರೆ ಅಂದು ಯಾರೂ ಸಹ ಆ ಮಗು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆಂದು ಅವರು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
50 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದ ನಟಿ ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಮೀನಾ ತಮಗೆ ಬಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿ 1946 ರಲ್ಲಿ 'ಬಚ್ಚೋ ಕಾ ಖೇಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು. ನಟಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಕವಿ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅವರಿಗೆ 'ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಕ್ವೀನ್' ಎಂಬ ಬಿರುದೂ ಇದೆ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದು, 1952 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಮಲ್ ಅಮ್ರೋಹಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ, 1964 ರಲ್ಲಿ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.
ನಂತರ, ಅವರು ಮದ್ಯದ ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಫೆಲ್ಯೂರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರು ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. 1972 ರಲ್ಲಿ, ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿ ನಟಿಸಿದ 'ಪಕೀಜಾ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಿತು. ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.
ಆದರೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, 1972 ರಲ್ಲಿ ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿ ನಿಧನರಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 38 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಸಾವು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿತು..