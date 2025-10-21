ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರ ದೀಪಾವಳಿ 2025 ಹೇಗಿತ್ತು! ಈ ಗ್ಯಾಲರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Cricketers Diwali: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನೀವೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ರಿಂದ ಯುಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (Sachin Tendulkar)
ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ (Mahendra Singh Dhoni)
ವಿರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ (Virender Sehwag)
ಸುರೇಶ ರೈನಾ (Suresh Raina)
ಶಿಖರ್ ಧವನ್ (Shikhar Dhavan)
ರಿಷಬ್ ಪಂಥ್ (Rishabh Pant)
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ (Jasprit Bumrah)
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ (Bhuvneshwar Kumar)
ಯುಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ (Yuzvendra Chahal)