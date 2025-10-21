English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರ ದೀಪಾವಳಿ 2025 ಹೇಗಿತ್ತು! ಈ ಗ್ಯಾಲರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Cricketers Diwali: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನೀವೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. 
1 /10

ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ರಿಂದ ಯುಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. 

2 /10

ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (Sachin Tendulkar)

3 /10

ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ (Mahendra Singh Dhoni) 

4 /10

ವಿರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ (Virender Sehwag)

5 /10

ಸುರೇಶ ರೈನಾ (Suresh Raina) 

6 /10

ಶಿಖರ್ ಧವನ್ (Shikhar Dhavan) 

7 /10

ರಿಷಬ್ ಪಂಥ್ (Rishabh Pant)

8 /10

ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ (Jasprit Bumrah) 

9 /10

ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ (Bhuvneshwar Kumar)

10 /10

ಯುಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ (Yuzvendra Chahal)

