ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರ ಚಿತ್ರವಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಸತ್ಯವಿದು

Indian Currency: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರವೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚಿತ್ರ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿರುವವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಮಾತ್ರ.
Indian Currency: ಇಂದು ನಾವು ಜೇಬಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟನ್ನು ತೆಗೆದರೂ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನಗು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಾಗಲಿ, 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚಿತ್ರವೇ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ದೇಶ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜರ ಚಿತ್ರಗಳು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1947ರವರೆಗೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ ಜಾರ್ಜ್ VI ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿದ ನಂತರವೂ ಕೆಲಕಾಲ ಈ ನೋಟುಗಳೇ ಮುಂದುವರೆದವು.
1947ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದರೂ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ತಕ್ಷಣವೇ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. 1949ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜನ ಚಿತ್ರದ ಬದಲು ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭವೇ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 1969ರಲ್ಲಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾಗ್ರಾಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚಿತ್ರವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಸರಣಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1996ರಲ್ಲಿ RBI ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ “ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸರಣಿ”ಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 5, 10, 20, 50, 100, 500 ಮತ್ತು 1000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚಿತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುರುತಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಬಹುತೇಕ ಜನರು ನೋಟುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚಿತ್ರ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಥವಾ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಫೋಟೋ. 1946ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಹೌಸ್ (ಈಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ)ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೇಳೆ, ಒಬ್ಬ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಅವರು ನಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಅದೇ ಫೋಟೋ ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ, 1996ರಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮುಖವೇ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಗುರುತಾಗಿದೆ.