ಭಾರತದಲ್ಲಿ 350 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮದ್ಯ! ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಹೆಸರು ಕುಡುಕರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ..

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಮದ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಯೂ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕುಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಳೆದ 71 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಹೆಸರು ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್. ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ಒಂದು ರಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಮದ್ಯವು 71 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ರಮ್ ಅನ್ನು 1954 ರಿಂದ ಮೋಹನ್ ಮಿಕಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ 71 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ರಮ್ ವಿವಿಧ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುವುದು 7 ಇಯರ್ಸ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ರಮ್. ಈ ರೀತಿಯ ರಮ್ ಅನ್ನು ಓಕ್ ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ರಮ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 180 ಮಿಲಿ ಬಾಟಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ 355 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 750 ಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಟಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ 1,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ- ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಮದ್ಯಪಾನವು ದೈಹಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಯು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.)