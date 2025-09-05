ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹುಚ್ಚಾಟ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್‌..! ಹೊಸ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ

Indian railways news : ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, 1800 ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಉದ್ದದ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ. ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಜನರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ AI ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
1800 ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ : ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 1800 ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಎಫ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ 895 ಬೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಐಸಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ 887 ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾರಾಜ್, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಕಾಳಿಂದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಮೀರತ್ ಸಿಟಿ ಸಂಗಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮೇಥ ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿ ಕತ್ರಾ ಜಮ್ಮು ಮೇಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
AI ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಗಾವಲು : ಪ್ರಜ್ಞಾರಾಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ AI-ಚಾಲಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು : ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ರೈಲು 100 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗಲೂ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಣ್ಗಾವಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವೀಡಿಯೊ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.