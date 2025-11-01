Railway ticket booking updates : ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ 2025 ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ARP ಅನ್ನು 60 ದಿನಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರೈಲ್ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ರೈಲುಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತವೆ, ಜನರನ್ನು ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ವಿಶಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಕರ್ಯ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ರೈಲ್ವೆ 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಹೌದು.. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಬರ್ತ್ ಹಂಚಿಕೆಯವರೆಗೆ, ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಬರುವ ಅನೇಕ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ "ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್" ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಮೇಲಿನ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಬರ್ತ್ ಪಡೆದಾಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ಈಗ, ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು 45 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್ಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದರೂ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಟಿಟಿಇ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವೃದ್ಧರು ಅಥವಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ "ರೈಲ್ಒನ್" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ರೈಲು ಸಮಯ, ಆಸನ ವಿವರಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ "ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ" ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಂತಹ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಬರ್ತ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಲಗುವ ಸಮಯವನ್ನು ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರವರೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಎಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಇತರರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ARP) ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಪ್ರಯಾಣ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ 120 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಅವಧಿಯನ್ನು 60 ದಿನಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರದ್ದಾದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು 120 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭ, ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಜನರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧುನೀಕರಣದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.