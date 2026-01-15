English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IRCTCಗೆ ಆಧಾರ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ 5 ಜಬರ್ದಸ್ತ್‌ ಪ್ರಯೋಜನ: 99% ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ!

IRCTCಗೆ ಆಧಾರ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ 5 ಜಬರ್ದಸ್ತ್‌ ಪ್ರಯೋಜನ: 99% ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ!

Indian Railways news Rules: ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್‌ ನಂಬರ್‌ ಅನ್ನು ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ IRCTC ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತತ್ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  
 
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಜನವರಿ 12, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ತನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.

ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ  ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರವರೆಗೆ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.   

ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಬೇಕೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಖಾತೆ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್, ನಕಲಿ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಬಹು ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು. ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, IRCTC ಖಾತೆಯು ಬಲವಾದ ಭದ್ರತಾ ಪದರದೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್‌, ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಖಾತೆ ದುರುಪಯೋಗ ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶದ ಅಪಾಯದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.  

