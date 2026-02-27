English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ರಸೆಲ್ ಜೊತೆಗಿರುವ ಈ ಚೆಲುವೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ..! ಈಕೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ

Who is Jhanvi Mehta : ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ, ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ 'ಪ್ರೇಮಲೋಕ'ದ ಮರೆಯಲಾಗದ ನಟಿ. ಕೇವಲ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಚೆಲುವೆ.. ತಮ್ಮ ನಗು ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿಯ ಮಗಳ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. 
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಜಾನ್ವಿ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. 

ಪತಿ ಜಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಜೊತೆಗಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಜಾನ್ವಿ ಅಚ್ಚ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂತೆಯೇ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರು 1000 ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ಮೆರೆದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, "ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಸದಾ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರು" ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಾರೈಸಿದ್ದರು.

ಜಾನ್ವಿ ಮೆಹ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಓದು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ಹೊಂದಿರುವ ಜಾನ್ವಿ, 1995ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಜಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ..  

