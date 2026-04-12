ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿ ನಡುವೆ ಅದೊಂದು ವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಜಗಳ.. ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್!

ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸುಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಭಾರತದ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ 92 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಗಾಯಕಿ ಕೇವಲ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ತದನಂತರ ವಿಚ್ಚೇದನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಗಣಪತ್ರಾವ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
1933ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ತಂದೆ ದೀನನಾಥ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು,
ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಹೋದರಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿದ್ದ ಗಣಪತ್ರಾವ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ 1949ರಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗ 31 ವರ್ಷದ ಗಣಪತ್ರಾವ್ ಜೊತೆ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬವು ಆಶಾರಿಂದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಗಣಪತ್ರಾವ್ ಆಶಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ, ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಅವರನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರು, 1960 ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಚೇದನದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು
ತದನಂತರ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ಆಶಾ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರೇಮದ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು - ರಾಹುಲ್ ದೇವ್ ಬರ್ಮನ್ (ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನ್) ಜೊತೆ. ಆರ್.ಡಿ., ಆಶಾರಿಗಿಂತ ಆರು ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಆರ್ ಡಿ ಬರ್ಮನ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ರೀಟಾ ಪಟೇಲ್ರಿಂದ 1971ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಆಶಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸತೊಡಗಿದರು.ತದನಂತರ 1980ರಲ್ಲಿ ಆಶಾರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು.
ಈ ದಾಂಪತ್ಯವು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿತ್ತು. "ದಮ್ ಮಾರೋ ದಮ್", "ಪಿಯಾ ತೂ ಅಬ್ ತೋ ಆಜಾ" ಗೀತೆಗಳು ಇವರ ಸಂಬಂಧದ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, 1994ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಡಿ ಬರ್ಮನ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆಯ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶಾಕಿರಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.