ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನೇ 3 ವರ್ಷ ಇಗ್ನೋರ್‌ ಮಾಡಿದ ನಟಿ! ಕೊನೆಗೆ ಆತನೇ ಈಕೆಯ ಪತಿ..

Indian Cricketers love stories : ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ- ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ - ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೋಡಿಗಳ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನ.. ಮೂರು ವರ್ಷ... ತಾಳ್ಮೆ.. ಎಲ್ಲಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಇದು... 
ಹೌದು.. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಕಥೆಯಂತೆ ಹಲವಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ.. ಈತ ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನೂರಾರು ಯುವತಿಯರು ಸಾಲು ಗಟ್ಟಿನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಓರ್ವ ಚೆಲುವೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ.. ಯಾರಿದು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ಹ್ಯಾಝೆಲ್ ಕೀಚ್ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಆದರೂ ಇವರ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಹ್ಯಾಝೆಲ್ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಝೆಲ್ ಯುವರಾಜ್‌ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಫಿ ಡೇಟ್‌ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಫೋನ್‌ ಆಫ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದ ಅವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದಿದ್ದು ಗ್ರೇಟ್‌ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ ಇಂದು ಹ್ಯಾಝೆಲ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಅವರು, ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 1987 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಮೊದಲು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು.

ಹ್ಯಾಝೆಲ್ ರನ್ನು ಡೇಟ್ ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಯುವರಾಜ್‌ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು.. ಅದನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹ್ಯಾಝೆಲ್ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ.. 

ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸ್ನೇಹ ಕ್ರಮೇಣ ಗಾಢ ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತು.. ಕೊನೆಗೆ, ಒಂದು ದಿನ ಯುವಿ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಝೆಲ್‌ಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ.. ಆಗ ಆಕೆ.. ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು..

ಈ ಜೋಡಿ 2015 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ನವೆಂಬರ್ 30, 2016 ರಂದು ಸಿಖ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಇದೀಗ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತತು ಸಂತೋಷ ಜೀವನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

