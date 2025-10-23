ಅಮೇರಿಕಾ, ಚೀನಾದ ಹತ್ತಿರವಿರುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನ, ಪ್ರತೀ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿದೆ. ದುಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗಿಲ್ಲ ಕಡಿವಾಣ

Indian women kept more gold: ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಾ, ಚೀನಾಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಳಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ.
Indian women kept more gold: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಭರಣವಲ್ಲ, ಅದು ಭಾವನೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೂ ಚಿಹ್ನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಳೆಯಲಾಗದಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅವರು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಳಿ ಇರುವ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುಮಾರು 25,488 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಅಮೆರಿಕ (8,133 ಟನ್), ಚೀನಾ (2,279 ಟನ್) ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ (2,332 ಟನ್) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬೀರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಚಿನ್ನವೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪತ್ತು.
ಈ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಸುಮಾರು 1.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್, ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ₹13 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜಿಡಿಪಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ವೈಭವದ ವಿಷಯವಲ್ಲ — ಅದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಈ ಚಿನ್ನದ ಸುಮಾರು 40% ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರ ಹತ್ತಿರವಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಸುಮಾರು 28% ಭಾಗವಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹ, ಹಬ್ಬ, ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭವಾದರೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು.
ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ 2025ರ ವೇಳೆಗೆ 25,000 ಟನ್ ದಾಟಲಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ “ಗುಪ್ತ ಶಕ್ತಿ” ಆಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿನ್ನದ ಭಾಗವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ಹೂಡಿಕೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವವರು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತೀಕ. ಅವರ ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಮೆರುಗು ನೀಡುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅಜ್ಞಾತ ಶಕ್ತಿ.