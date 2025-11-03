ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆಡದ ಈ ಆಟಗಾರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ

ಯಾವುದೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡದೇ ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಅಮೋಲ್ ಮುಜುಂದಾರ್ ಅವರ ರೋಚಕ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಾಗ, ಇಡೀ ದೇಶವು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು, ಆದರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಣ್ಣೀರು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮತ್ತು ಈ ಗೆಲುವು ಹಲವು ಹಳೆಯ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ ತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರ ಅಮೋಲ್ ಮುಜುಂದಾರ್. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 20 ಋತುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು 11000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಾಗಿ, ಅವರ ಹೃದಯ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಡೆದುಹೋಗಿತ್ತು, ಆನೇಕ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವು ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ 'ಗುರು' ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು, ಈ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ 51 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರ ಕಥೆಯು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಚಕ್ ದೇ ಇಂಡಿಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಹಾಕಿ ತರಬೇತುದಾರ ಕಬೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಮಜುಂದಾರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತಿತ್ತು, ಆಟಗಾರರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿತ್ತು. ಮಜುಂದಾರ್ ಆಗಮನದ ಮೊದಲು, ಭಾರತ ತಂಡವು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ತರಬೇತುದಾರರಿಲ್ಲದೆ ಇತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012 ರಲ್ಲಿ ಪೊವಾರ್ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು, ರಿಷಿಕೇಶ್ ಕಾನಿಟ್ಕರ್ ಮತ್ತು ನುಶೀನ್ ಅಲ್-ಖಾದಿರ್ ಮಧ್ಯಂತರ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಮುಜುಂದಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರು. ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಆಟಗಾರರ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದರು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ತಂಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ.