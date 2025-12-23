ಮೊದಲು ವಿರಾಟ್..‌ ಈಗ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ.. ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್‌ ರನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದ್ಯಾಕೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌?

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಬಳಿಕ ಲಂಡನ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಇದೇ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮಕಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಪಡೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್, ರಿಚಾ ಘೋಷ್, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಟೀಮ್ಮೇಟ್ಗಳು ಆಂಧ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವರಾಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಯಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ವರಾಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಯಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ವರಾಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಯಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಇಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಡಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವತಿಯರು 1-0 ದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.