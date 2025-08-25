ಈ ಎಲೆಯಿಂದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

White Hair Remedies: ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಕೇವಲ ಕೂದಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೀಸೆ, ಗಡ್ಡ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಎಲೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಮೀಸೆ, ಗಡ್ಡವನ್ನು ಸಹ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೂದಲಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಅಲೋವೇರಾ ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂಡಿಗೊ ಎಲೆ ಪುಡಿಯು ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅಲೋವೆರಾವನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ನಂತರ ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಅಲೋವೆರಾ ರಸವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಇಂಡಿಗೊ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿಡಿ.
ಇಂಡಿಗೊ ಎಲೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಪೋಷಕಾಂಶ ಮಿಶ್ರಿತ ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಅಲೋವೆರಾ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹೇರ್ ಡೈ ರೀತಿ ಬಳಸಿ. ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಮ್ಮೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.