ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಪರಿಣಾಮ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು! ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ₹20,000 ಕುಸಿತ..

Gold Rate Today: ಯುಎಸ್-ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬುಧವಾರ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿವೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಬುಧವಾರ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಬುಧವಾರ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 1,55,680 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಬೆಲೆ 1,55,670 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ 1,42,710 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ, ನಿನ್ನೆ ಈ ಬೆಲೆ 1,42,700 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 1,53,940 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ದರ 1,41,110 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,54,090 ರೂ.ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ, ಈ ಬೆಲೆ 1,54,080 ರೂ.ಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 1,41,260 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಅದರಂತೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,79,900 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ, ಇದು 2.80 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2.99,900 ರೂ.ನಲ್ಲಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,79,900 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಇದು 2.80 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.