  ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಪರಿಣಾಮ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು! ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ₹20,000 ಕುಸಿತ..

ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಪರಿಣಾಮ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು! ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ₹20,000 ಕುಸಿತ..

Gold Rate Today: ಯುಎಸ್-ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬುಧವಾರ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿವೆ.
 
1 /5

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಬುಧವಾರ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.   

2 /5

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಬುಧವಾರ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.  

3 /5

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 1,55,680 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಬೆಲೆ 1,55,670 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ 1,42,710 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ, ನಿನ್ನೆ ಈ ಬೆಲೆ 1,42,700 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.  

4 /5

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 1,53,940 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ದರ 1,41,110 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,54,090 ರೂ.ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ, ಈ ಬೆಲೆ 1,54,080 ರೂ.ಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 1,41,260 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.  

5 /5

ಅದರಂತೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,79,900 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ, ಇದು 2.80 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2.99,900 ರೂ.ನಲ್ಲಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,79,900 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಇದು 2.80 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.

