ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಬಿಳಿ ಲೋಹ.. ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ! ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್

Silver Price Record 2026: ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿ ಬಿಳಿ ಲೋಹ 2026ರಲ್ಲಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಲೋಹ ಇದೇ ನೋಡಿ
Silver Price Record 2026: ಬೆಳ್ಳಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿ, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $88.37 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 13 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಶೇ. 210 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂನಂತಹ ಇತರ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲೋಹವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೇ ಕಾರಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತು. ಸೌರ ಫಲಕಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು, ಮಿಲಿಟರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2025-2026ರಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಪೂರೈಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿತು.
ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕರಾದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪೆರು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಲೋಹಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆ-ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತರವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಯಿತು.
2025 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊರತೆ 115 ಮಿಲಿಯನ್ ಔನ್ಸ್ ಮೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಿಎಫ್ ವ್ಯಾಪಾರವು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಲೋಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಹ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಭೌತಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗಳು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಂ $2,409.10 ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ $4,625.10 ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಳ್ಳಿ ತನ್ನ ತ್ವರಿತ ರ್ಯಾಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದುವರೆಗಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಲೋಹಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ.
2026 ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಇದು ಸರಾಸರಿ $90 ರಿಂದ $100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯುಬಿಎಸ್, ಸಿಟಿಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಇಟಿಎಫ್ ಒಳಹರಿವು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ತಂತ್ರಗಳು ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.ಬೆಳ್ಳಿಯ ಏರಿಕೆಯು ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಚಂಚಲತೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವು ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 2026 ರಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದೆ.